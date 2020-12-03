В «Авангарде» прокомментировали обмен Гарипова в «Динамо»

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал обмен взамен на денежную компенсацию вратаря омичей Эмиля Гарипова в московское «Динамо».

«В последних играх наша вратарская бригада показала себя уверенно. Однако в этой ситуации нам необходимо было принять непростое решение, поскольку держать три вратаря в коллективе означает лишить игровой практики кого-то из них. В итоге поступило предложение об обмене из «Динамо», и мы отпускаем Эмиля Гарипова, говорим ему спасибо за отличную работу и профессиональное отношение к делу», — цитирует Волкова официальный сайт омичей.

В нынешнем сезоне КХЛ Гарипов провел 14 матчей, в которых пропустил 28 шайб с процентом надежности 93,2%.