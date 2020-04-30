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Уланов покинул тренерский штаб «Спартака»

14:26
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Ассистент главного тренера Игорь Уланов покидает тренерский штаб «Спартака». Контаркт специалиста с московским клубом истекает 30 апреля, сообщает официальный сайт красно-белых.

Уланов начинал карьеру хоккеиста в воскресенском «Химике», а затем 14 лет провел в за НХЛ. Тренерскую карьеру начал в 2012 году в «Автомобилисте», работал также главным тренером «Спартака» и помощником руководителей в «Югре» и «Ладе».

Дополнительная информация:

https://spartak.ru/news/transfers/kontrakt-igorya-ulanova-zavershyen-2/

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