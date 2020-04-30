Уланов покинул тренерский штаб «Спартака»

Ассистент главного тренера Игорь Уланов покидает тренерский штаб «Спартака». Контаркт специалиста с московским клубом истекает 30 апреля, сообщает официальный сайт красно-белых.

Ассистент главного тренера Игорь Уланов покидает тренерский штаб «Спартака» после завершения срока действия контракта.

Хоккейный клуб «Спартак» благодарит Игоря Сергеевича за работу, профессиональное отношение к делу и желает успехов в дальнейшей карьере. pic.twitter.com/88CCMZj72r — Spartak Moscow (@spartak_hc) April 30, 2020

Уланов начинал карьеру хоккеиста в воскресенском «Химике», а затем 14 лет провел в за НХЛ. Тренерскую карьеру начал в 2012 году в «Автомобилисте», работал также главным тренером «Спартака» и помощником руководителей в «Югре» и «Ладе».