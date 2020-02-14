Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал назначение Алексея Морозова на пост президента КХЛ. Напомним, что ранее Алексей работал руководителем Молодежной хоккейной лиги.

— Я хорошо знаю Алексея как профессионала, который выступал и в России, и в НХЛ, — приводит пресс-служба КХЛ слова Третьяка. — Он был капитаном сборной России, а это особенный человек в главной команде страны. Алексей знает хоккей от «А» до «Я», в Континентальной хоккейной лиге он не новичок, он возглавлял МХЛ, отлично знает стратегию развития лиги. Алексей уже набрался опыта, у него есть желание, возможности профессионально развиваться. У Федерации хоккея России очень хорошие отношения с КХЛ. Мы полностью поддерживаем кандидатуру Алексея Морозова.