Помощник Ларионова: «Игорь Николаевич не тянет негативные сундуки из прошлого»
Тренер «Торпедо» по физической подготовке Филипп Арзамазов рассказал, срывается ли Игорь Ларионов на своих хоккеистов.
— Теоретически можете представить себе ситуацию, при которой Ларионов взрывается и выходит из себя?
— Игорь Николаевич никогда не взорвется в вашем понимании этого слова. Он может сделать это по-своему. Я очень хорошо знаю эти моменты в силу долгой совместной работы с ним. Для других людей может показаться, что он просто немножко повысил голос. Но на его языке это прямо взрыв. Сейчас парни в таких ситуациях знают, что это особый знак.
Ларионов не тащит тяжелые негативные сундуки из прошлого — он сразу их выбрасывает. Проанализирует час-два, немного попереживает и на следующий день приходит новым человеком. Это все проецируется на команду и помогает ей. Взять те же два поражения подряд в конце месяца. Он вообще ничего не сказал плохого ребятам. Всегда находит только позитивное. После поражения «Сочи» просто поблагодарил всех за сентябрь. Хотя мог бы сказать: «Что ж вы дома с таким счетом улетели?»
Можно вернуться к 0:4 в плей-офф от СКА: «Ребят, спасибо вам за прекрасный сезон!» Парней этот позитив окрыляет. Поэтому у нас и происходит раскрытие игроков. В «Торпедо» нет никаких рамок. В атаке — полная свобода творчества. Поэтому у нас и появляются такие шикарные голы, как у Василия Атанасова в матче со СКА, когда он расшнуровал защитника и отдал на пустые ворота.
У нас стандарты только там, где они могут быть. Например, в обороне. К нам очень сложно подготовиться, потому что у нас очень мало шаблонов. Даже не представляю, что люди говорят при подготовке к «Торпедо». «Ну да, у них короткий пас и активная игра в зоне атаки». Но больше и сказать-то нечего. Люди не знают, куда покатят наши хоккеисты, потому что мы сами этого не знаем!
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