Тренер «Торпедо» рассказал, какие высказывания мотивируют его команду в раздевалке
Тренер «Торпедо» по физической подготовке Филипп Арзамазов ответил на вопрос «СЭ», подстегивает ли его команду критика.
— В начале прошлого сезона изо всех щелей звучали возгласы, что стартовая прыть «Торпедо» — это следствие легких ног и легких сборов. Эти разговоры раззадоривали вас?
— У нас все эти провокационные высказывания висят в раздевалке. Для «Торпедо» это бесплатная мотивация. Все плохие слова в наш адрес висят на стене. Мы идем от обратного и желания доказать, что это не так.
Конечно, в начале прошлого сезона были смешанные чувства. Человек, который говорит, что никогда не переживает, лукавит. Переживают все в той или иной степени. Просто все зависит от нашей ментальной твердости, как говорит наш психолог, работающий с командой. Мы смотрим на это спокойно. Но в моменте, когда говорят такие вещи, есть желание доказать обратное.
— Самые жесткие слова, которые висят в раздевалке, — это слова Кирилла Петрова?
— Нет, у нас много высказываний такого плана, которые записаны столбиком. Выделить что-то одно сложно. Есть и веселые. Вообще приятно, что о твоей команде говорят. Черный пиар — это тоже пиар. Причем иногда он даже выгоднее, чем белый.
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