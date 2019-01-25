Тренер "Спартака": "Никонцев заслужил вызов в сборную"

Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Игорь Уланов на пресс-конференции подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с московским "Динамо" (1:3).

– Сделали две ошибки – "Динамо" обе реализовало, – заявил Уланов. -Недопустимо в таких матчах. Ребятки немного наелись, много было хоккея в последнее время.

– Ожидали Никонцева в сборной?

– Анатолий заслужил вызов, он забивает ключевые голы. За последние несколько месяцев он ключевой игрок. Вызов пойдет ему на пользу.

– Что случилось в концовке?

– Судьи не объяснили, что случилось. Сказали – была рыбка у нашего игрока. Непонятно, почему не удалили.

– Как будете готовиться в паузу?

– Будем подтягивать физику и агрессивность нападения. Дадим немного передохнуть. (Евгений Белоусов)