Тренер "Спартака": "Никонцев заслужил вызов в сборную"

Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Игорь Уланов на пресс-конференции подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с московским "Динамо" (1:3).
– Сделали две ошибки – "Динамо" обе реализовало, – заявил Уланов. -Недопустимо в таких матчах. Ребятки немного наелись, много было хоккея в последнее время.
– Ожидали Никонцева в сборной?
– Анатолий заслужил вызов, он забивает ключевые голы. За последние несколько месяцев он ключевой игрок. Вызов пойдет ему на пользу.
– Что случилось в концовке?
– Судьи не объяснили, что случилось. Сказали – была рыбка у нашего игрока. Непонятно, почему не удалили.
– Как будете готовиться в паузу?
– Будем подтягивать физику и агрессивность нападения. Дадим немного передохнуть. (Евгений Белоусов)
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