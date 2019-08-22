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«Трактор» заключил с Косовым полноценный контракт

11:20
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Нападающий Ярослав Косов заключил двусторонний контракт на один сезон с «Трактором», сообщает пресс-служба КХЛ в Twitter.

Ранее он подписывал с клубом лишь просмотровое соглашение. В прошлом сезоне 26-летний хоккеист провел в регулярном чемпионате КХЛ 28 матчей, в которых набрал 6 (3+3) очков.

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