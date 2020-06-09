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«Трактор» заключил контракт с Пилутом

18:39
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«Трактор» заключил контракт с защитником Лоуренсом Пилутом. Соглашение с 24-летним шведом рассчитано на два сезона, сообщает Twitter команды.

Защитник два последних сезона провел на контракте новичка в системе «Баффало». В его активе 46 матчей в НХЛ и 6 (1+5 очков). Также он выступает за сборную своей страны.

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