«Трактор» забросил 4 безответные шайбы «Сибири»

«Трактор» всухую обыграл «Сибирь» в регулярном чемпионате КХЛ — 4:0. Челябинский клуб остался на последнем месте в Восточной конференции, «Сибирь» занимает пятое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 4:0 (0:0, 1:0, 3:0)

Голы: Бэйлен — 10 (мен., Седлак, Алексеев), 24:55 — 1:0. Гика — 17 (Кейлоф), 50:28 — 2:0. Седлак — 22 (п.в.), 54:37 — 3:0. Седлак — 23 (бол., Гика, Исаев), 55:17 — 4:0.

Вратари: Федотов — Красиков (54:11 — 54:37).

Штраф: 22 — 18.

Броски: 31 (5+15+11) — 37 (10+13+14).

Судьи: Букин, Гамалей.

22 февраля. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова.