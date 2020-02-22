«Трактор» забросил 4 безответные шайбы «Сибири»
17:35
«Трактор» всухую обыграл «Сибирь» в регулярном чемпионате КХЛ — 4:0. Челябинский клуб остался на последнем месте в Восточной конференции, «Сибирь» занимает пятое место.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 4:0 (0:0, 1:0, 3:0)
Голы: Бэйлен — 10 (мен., Седлак, Алексеев), 24:55 — 1:0. Гика — 17 (Кейлоф), 50:28 — 2:0. Седлак — 22 (п.в.), 54:37 — 3:0. Седлак — 23 (бол., Гика, Исаев), 55:17 — 4:0.
Вратари: Федотов — Красиков (54:11 — 54:37).
Штраф: 22 — 18.
Броски: 31 (5+15+11) — 37 (10+13+14).
Судьи: Букин, Гамалей.
22 февраля. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова.
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