"Трактор" победил "Северсталь"

"Трактор" в матче Кубка губернатора Челябинской области победил "Северсталь" со счетом 2:1. Победный гол забил Александр Подкорытов.
"Трактор" одержал вторую победу на турнире, а "Северсталь" потерпела второе поражение подряд.
Кубок губернатора Челябинской области
"Трактор" (Челябинск) – "Северсталь" (Череповец) – 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
Голы: Косов – 1 (буллит), 3:48 – 1:0. Марковин – 1 (бол., Вовченко, Хохлов), 24:46 – 1:1. Подкорытов – 1 (Бэйлен), 46:28 – 2:1.
Вратари: Демченко – Подъяпольский (59:50).
Броски: 25 (10+8+7) – 23 (11+4+8).
Судьи: Наумов, Спирин.
11 августа. Челябинск. ЛА "Трактор" им Валерия Белоусова.
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