17:24 | Хоккей — КХЛ

"Трактор" победил "Северсталь"

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"Трактор" в матче Кубка губернатора Челябинской области победил "Северсталь"​ со счетом 2:1. Победный гол забил Александр Подкорытов.

"Трактор" одержал вторую победу на турнире, а "Северсталь" потерпела второе поражение подряд.

Кубок губернатора Челябинской области

"Трактор" (Челябинск) – "Северсталь" (Череповец) – 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Косов – 1 (буллит), 3:48 – 1:0. Марковин – 1 (бол., Вовченко, Хохлов), 24:46 – 1:1. Подкорытов – 1 (Бэйлен), 46:28 – 2:1.

Вратари: Демченко – Подъяпольский (59:50).

Броски: 25 (10+8+7) – 23 (11+4+8).

Судьи: Наумов, Спирин.

11 августа. Челябинск. ЛА "Трактор" им Валерия Белоусова.

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