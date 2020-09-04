Томи Лямся: «Доволен тем, как действовал наш голкипер и бригада меньшинства»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (3:2).

— Мы удачно начали, особенно первые 20 минут — забили две шайбы. Удовлетворен тем как мы действовали во втором периоде. Однако это удаление за нарушение численного состава достаточно сильно повлияло, было непросто выдержать давление «Торпедо», — цитирует тренера сайт уфимцев. — Но я доволен тем, как действовал наш голкипер и бригада меньшинства.

Стоит отметить то, как мы ментально были готовы к игре. Мы очень хотели выиграть. Я доволен тем, что сегодня ребята именно головой были готовы к этой победе.

— Как вы можете объяснить такое количество удалений? Некоторые из них казались невынужденными.

— Я согласен с вами. Нам есть над чем работать, и самое главное — понимать, что эти удаление это трата нашего времени, и мы только делаем себе хуже.

— Было ощущение, что в самой концовке матча ваша команда растерялась. Слишком рано поверили в победу?

— Я доволен тем, как ребята реагировали на игровые ситуации. Достаточно сложно было выдержать давление «Торпедо». Доволен «химией», ощущением друг друга команды на скамейке и что удалось преодолеть все сложности.

— Не переживаете, что не забивают российские игроки?

— Нет, по этому поводу не переживаю. У нас есть такие игроки, которые способы решить эпизод. Нет никаких сомнений, что российские игроки прибавят и принесут нам пользу в течение сезона.

— На предсезонных турнирах вы очень хорошо сыграли в большинстве. Сколько времени вы отрабатываете игру в неравных составах на тренировках?

— Эффективные команды большинства и меньшинства очень необходимы нам. Поэтому со второй недели тренировочного лагеря мы начали работать над этим. Мне нравится, как команда действует. Стоит отметить, что именно большинство придает уверенности игрокам. Мы этому компоненту уделяем очень много времени.

— Прокомментируйте, пожалуйста, потери защитников на синей линии. Их было достаточно много.

— Да, согласен, что сложно заменить Ларсена в игре на синей линии. Лисовец сыграл на этой позиции, ему было достаточно непросто. Но мы удовлетворены, что сегодня выиграли и забили голы в большинстве.

— Почему не увидели Ларсена и Кугрышева? И когда дебют Алексеева?

— Что касается Кугрышева посмотрим ближе ко второй игре, он достаточно близок, чтобы вернуться в состав. А Ларсен немного приболел. По Алексееву — давайте дадим ему немного времени на акклиматизацию, и возможно он сыграет после наших первых гостевых матчей.

— Почему Сошникова поставили в третье звено?

— В течение предсезонной подготовки мы пробовали различные сочетания. Сошников — Кадейкин — Жарков до этого играли еще в прошлом сезоне. А в первом звене у нас отличная «химия» у иностранных хоккеистов, поэтому мы решили использовать именно такие сочетания.