Бывший нападающий сборной России Александр Свитов объявил о завершении карьеры.

— Не сказать, что прямо скучаю по хоккею, — приводят «Известия» слова Свитова. — Наигрался в него вдоволь, получил удовольствие от игры за те 20 лет, что выступал на высоком уровне. Всё равно приходится когда-то заканчивать карьеру. Пока я публично не объявлял об этом, но, думаю, в ближайшее время это сделаю. Клубы не ищу себе, хватит уже. Пора залечивать болячки — травмы надоели. И семье надо побольше внимания уделять. Мысли закончить были уже по окончании прошлого сезона КХЛ. Думал, еще годик поиграть, но как начались пандемия и карантин, затянулось время без хоккея, я пришел к решению закончить.

38-летний Свитов — чемпион мира в составе сборной России (2012). Он выступал за «Авангард», «Тампу», «Коламбус», «Салават Юлаев», «Ак Барс» и «Локомотив». В составе казанской команды Свитов становился обладателем Кубка Гагарина (2017/18).