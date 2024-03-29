Стала известна зарплата нападающего Соколова по новому контракту с «Нефтехимиком»

«Нефтехимик» подписал новый контракт на один год с нападающим Дмитрием Соколовым.

Как стало известно «СЭ», зарплата форварда в следующем сезоне составит 20 миллионов рублей в год.

В этом сезоне 25-летний хоккеист провел 44 матча, набрав 24 (16+8) очка.