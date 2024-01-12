Стала известна зарплата нападающего «Куньлуня» Смита

Нападающий Джемел Смит в конце ноября подписал контракт до конца сезона с «Куньлунем».

Как стало известно «СЭ», за пять месяцев в китайском клубе Смит заработает около 10 миллионов рублей.

Смит начал сезон-2023/24 в составе минского «Динамо», за которое провел 15 матчей и набрал 5 (4+1) очков.

За «Куньлунь» форвард набрал 3 (1+2) очка в 7 играх.