«Трактор» подписал Михаила Горюнова-Рольгизера

«Трактор» заключил двухлетний контракт с нападающим Михаилом Горюновым-Рольгизером, сообщила пресс-служба КХЛ.

Форвард дебютировал за челябинскую команду в 2020 году.

В сезоне-2025/26 23-летний Горюнов-Рольгизер набрал 13 (7+6) очков в 58 матчах FONBET чемпионата КХЛ. В пяти играх Кубка Гагарина форвард не совершил результативных действий.

В прошлом сезоне «Трактор» набрал 75 очков и занял шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. В 1/8 финала Кубка Гагарина челябинцы проиграли «Ак Барсу» со счетом 1-4 в серии.

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