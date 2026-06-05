«Автомобилист» заключил контракт с Джорданом Гроссом

«Автомобилист» подписал двухлетний контракт с защитником Джорданом Гроссом.

По данным «СЭ», зарплата американца составит 66 миллионов рублей в год.

В сезоне-2025/26 31-летний хоккеист выступал за «Трактор». Он набрал 35 (8+27) очков в 64 матчах FONBET чемпионата КХЛ. В пяти играх Кубка Гагарина защитник оформил две результативные передачи.

В прошлом сезоне «Автомобилист» набрал 84 очка и занял четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. В 1/8 финала Кубка Гагарина команда из Екатеринбурга проиграла «Салавату Юлаеву» со счетом 2-4 в серии.

3 июня «Автомобилист» объявил о подписании контракта с нападающим Антоном Слепышевым.

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