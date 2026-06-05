Защитник Джесси Грэм вернулся в «Сочи»

Канадский защитник Джесси Грэм вернулся в «Сочи», сообщила пресс-служба КХЛ.

32-летний хоккеист подписал с клубом однолетний контракт. Грэм выступал за «Сочи» с 2023 по 2025 год, куда перешел из «Барыса».

В сезоне-2025/26 защитник выступал за «Цуг» из чемпионата Швейцарии. Он набрал 29 (7+22) очков в 55 матчах.

В прошлом сезоне «Сочи» финишировал на 11-м месте турнирной таблицы Западной конференции, набрав 44 очка в 68 матчах FONBET чемпионата КХЛ.

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