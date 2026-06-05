Отец Илона Маска: «Считаю Романа Ротенберга лучшим тренером в мире»

Отец известного миллиардера Илона Маска Эррол Маск в разговоре с «СЭ» назвал лучшего хоккейного специалиста.

«Могу сказать, что считаю лучшим тренером в мире Романа Ротенберга», — сказал Маск «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2026.

45-летний Ротенберг является главным тренером сборной «Россия 25».

Последним клубом, в котором работал Ротенберг, был СКА в период с 2022 по 2025 год. С июня 2025 года специалист занимает должность члена совета директоров московского «Динамо».

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