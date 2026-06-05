«Северсталь» продлила контракты с форвардами Ульяновым и Денежкиным

«Северсталь» объявила о продлении контрактов с нападающими Всеволодом Денежкиным и Вячеславом Ульяновым. Соглашения рассчитаны на сезон-2026/27.

19-летний Денежкин в сезоне-2025/26 играл за команду МХЛ «Алмаз» — в 56 матчах он набрал 32 (12+20) очка при показателе полезности «-15».

20-летний Ульянов в 59 матчах за «Алмаз» набрал 54 (28+26) очка при показателе полезности «+21». Также он играл в плей-офф НМХЛ в составе «Металлурга» — в 13 встречах у него 7 (1+6) очков при показателе полезности «+5». Нападающий завоевал Кубок регионов в составе этой команды. В FONBET чемпионате КХЛ в сезоне-2025/26 он сыграл в 2 матчах за «Северсталь».

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