Московское «Динамо» подписало контракт с нападающим Меркли на год

Московское «Динамо» объявило о подписании контракта с нападающим Ником Меркли.

Соглашение между бело-голубыми и 29-летним канадцем рассчитано на год.

Прошлый сезон форвард провел в «Шанхай Дрэгонс». На его счету 68 матчей в FONBET чемпионате КХЛ, в которых он забросил 24 шайбы и отдал 21 результативную передачу.

Ранее в лиге Меркли выступал за «Автомобилист» и минское «Динамо». Всего в КХЛ он провел 277 игр с учетом плей-офф и набрал 146 (76+70) очков.

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