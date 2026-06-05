«Торпедо» подписало контракт с Сероухом на 2 года

«Торпедо» объявило о подписании контракта с нападающим Даниилом Сероухом.

Соглашение между нижегородским клубом и 28-летним форвардом рассчитано на два года. Ранее «СЭ» сообщал, что зарплата игрока составит 30 миллионов рублей в год.

Россиянин выступал за «Сочи» с 2023 года. В сезоне-2025/26 FONBET чемпионата КХЛ на его счету 56 матчей, в которых он забросил 12 шайб и отдал 20 результативных передач.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max