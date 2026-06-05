Гросс заработает больше 130 миллионов по двухлетнему контракту с «Автомобилистом»

По данным «СЭ», зарплата защитника «Автомобилиста» Джордана Гросса составит 66 миллионов рублей в год.

В прошедшем сезоне FONBET чемпионата КХЛ хоккеист принял участие в 64 играх и набрал 35 (8+27) очков. В плей-офф на счету защитника 2 (0+2) очка в 5 встречах.

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