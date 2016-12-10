19:26 10 декабря | ХОККЕЙ — КХЛ

"Спартак" в овертайме проиграл "Ладе"

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"Спартак" на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ в овертайме уступил "Ладе". Победную шайбу забросил защитник Дмитрий Костромитин.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Спартак" (Москва) – "Лада" (Тольятти) – 2:3 ОТ (2:0, 0:2, 0:0, 0:1)

Голы: Глазачев – 4 (Радил, Гилрой), 5:25 – 1:0. Радил – 8 (бол., Гилрой), 10:33 – 2:0. Комаров – 9 (Валуйский, Филатов), 20:23 – 2:1. Белоусов – 7 (Волгин), 24:54 – 2:2. Костромитин – 1 (Шенфельд, Белоусов), 64:38 – 2:3.

Вратари: Беспалов – Ежов.

Штраф: 12 – 6.

Броски: 28 (4+7+13+4) – 36 (14+10+9+3).

Судьи: Бирин, Гебеи.

10 декабря. Москва. МСА "Лужники".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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