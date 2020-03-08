«Спартак» победил «Динамо» и сравнял счет в серии

«Спартак» в четвертом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина победил «Динамо» со счетом 3:2.

В составе красно-белых голы забили Артем Федоров, Илья Зубов и Каспарс Даугавиньш. У бело-голубых отличились Вадим Шипачев и Андре Петерссон.

Отметим, что матч закончился стычкой, так как игрокам «Динамо» не понравился бросок спартаковца по пустым воротам после сирены.

Счет в серии стал 2-2. Пятая игра пройдет 10 марта на площадке «Динамо».

КХЛ

1/4 финала конференций

Четвертый матч

«Спартак» (Москва) — «Динамо» (Москва) — 3:2 (2:0, 1:0, 0:2)

Голы: Федоров — 2 (бол., Зубов, Ганзл), 10:33 — 1:0. Зубов — 2 (Даугавиньш, Тришин), 12:20 — 2:0. Даугавиньш — 1 (бол., Зубов, Федоров), 34:23 — 3:0. Шипачев — 3 (бол., Полыгалов, Чайковски), 43:03 — 3:1. Петерссон — 4, 59:41 — 3:2.

Вратари: Беспалов — Еременко (53:49 — 53:56, 59:28).

Штраф: 24 — 14.

Броски: 25 (11+7+7) — 38 (10+11+17).

Судьи: Беляев, Оскирко.

Счет в серии: 2-2 (1:5, 3:4, 5:4 ОТ).

8 марта. Москва. «ЦСКА Арена».