«Сочи» заключил полноценный контракт с Никитой Седовым

«Сочи» подписал полноценный контракт с защитником молодежной сборной России Никитой Седовым, сообщает сайт клуба.

Напомним, с 23 августа хоккеист находился на просмотровом контракте в сочинском клубе. В составе команды игрок обороны принял участие в двух матчах турнира им. Н.Г. Пучкова.

В 2016 году защитник отправился за океан, где на протяжении двух сезонов играл за юниорскую команду «Колорадо». Затем провел два полноценных сезона в команде WHL «Релджайна»: в сезоне 2018/19 — 68 матчей и 19 (0+19) очков, в сезоне 2019/20 — 58 матчей и 15 (5+10) очков.

Никита — бронзовый призер Мемориала Глинки/Гретцки 2018 года, серебряный призер юниорского чемпионата мира 2019 года в составе российской сборной.

Летом 2020 года защитник в составе молодежной сборной России принял участие в тренировочном лагере в Сочи. Играл за сборную на турнире Parimatch Sochi Hockey Open, где провел три матча, в которых отметился тремя результативными передачами.