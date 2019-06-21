"Сочи" переходит на "канадскую" площадку

В сезоне-2019/20 "Сочи" будет проводить домашние игры на площадке с размером 60 на 26 метров, сообщает официальный сайт клуба. Отмечается, что матчи турнира Sochi Hockey Open пройдут на ледовой арене "Шайба".

– Такое решение было принято в связи с тем, что у ИИХФ уже есть принципиальное, хотя еще не официальное, решение проводить Олимпийские игры 2022 года на "североамериканских" площадках. Кроме того, у нас есть технические возможности для того, чтобы смонтировать площадку к началу сентября. Также, насколько мне известно, в предстоящем сезоне десять команд КХЛ планируют играть на площадках уменьшенного размера по аналогичным причинам. Наш главный тренер доволен – он почти всю карьеру провел на таких площадках, – приводит слова генерального директора "Сочи" Сергея Воропаева пресс-служба клуба.

Отметим, что на площадках североамериканского типа с 2020 года будут проходить все чемпионаты мира по хоккею.

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