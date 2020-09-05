Помощник Милоша Ржиги Андрей Потайчук, проработавший с ним в «Спартаке», «Атланте» и СКА, рассказал в интервью «СЭ» о взаимоотношениях чешского тренера с вратарем Домиником Гашеком.

— Доминик в то время был очень знаменитым и много чего повидал в хоккее, — отметил Потайчук. — Так что у него было свое мнение на все. Вы знаете, я тоже был игроком. Не скрываю, что бурчал, с чем-то был не согласен, но никогда не лез в тренерскую работу. Тем более — в тренировочном процессе. Сколько бы Кубков Стэнли ты ни выиграл, ты не имеешь право лезть не в свое дело. Если ты хочешь тренировать, тогда займись этой профессией. В этом была проблема.

Не знаю, настраивал ли Доминик игроков против Милоша или нет. Могу только сказать, что всем своим видом, несогласием и недовольством показывал, что тренер здесь не прав. После, конечно, и наши ребята, и иностранцы начали к Милошу иначе относиться. Часто видел в раздевалке, как легионеры сидели кучкой, и Доминик что-то им рассказывал. Не знаю, может, какие-то истории из жизни. Мы же привыкли видеть единый коллектив, в котором все общаются — и русские, и иностранцы. А некоторые наши ребята не понимали, что происходит и кого слушать. Команда расслоилась — это чувствовалось. (Михаил Скрыль)

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