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СКА — «Спартак»: стали известны составы команд

16:15
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В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА сыграет со «Спартаком». Стали известны составы команд на эту встречу.

Состав СКА: Хелльберг (Самонов), Дыбленко — Зуб, Ткачев — Лехтеря — Плотников, Токранов — Рундблад, Кагарлицкий — Швец-Роговой — Бурдасов,
Рукавишников — Галенюк, Дергачев — Коскиранта — Карпов, Белов, Кузьменко — Каблуков — Кетов, Марченко.

Составы «Спартака»: Гудачек (Беспалов), Рылов — Херсли, Федоров — Зубов — Даугавиньш, Кутейкин — Вишневский, Карсумс — Ганзл — Хохлачев, Гончаров — Гришин, Галимов — Юньков — Никонцев, Тришин, Шабловский, Котляревский — Аркалов — Цыплаков.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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