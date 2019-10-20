Не примут участия в игре Денис Кокарев и Геннадий Столяров. Ансель Галимов проведёт вторую встречу за «Спартак» и выйдет на лёд вместе с Михаилом Юньковым и Анатолием Никонцевым. 7 защитником заявлен Аким Тришин, 13 нападающим — Захар Шабловский. В воротах Юлиус Гудачек. pic.twitter.com/E4JHdFAcHv