СКА — «Спартак»: стали известны составы команд
В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА сыграет со «Спартаком». Стали известны составы команд на эту встречу.
Состав СКА: Хелльберг (Самонов), Дыбленко — Зуб, Ткачев — Лехтеря — Плотников, Токранов — Рундблад, Кагарлицкий — Швец-Роговой — Бурдасов,
Рукавишников — Галенюк, Дергачев — Коскиранта — Карпов, Белов, Кузьменко — Каблуков — Кетов, Марченко.
Готовимся болеть! Матч со «Спартаком» через час.— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) October 20, 2019
Вперед, наш СКА! #СПРСКА pic.twitter.com/cNKaNFUQnm
Составы «Спартака»: Гудачек (Беспалов), Рылов — Херсли, Федоров — Зубов — Даугавиньш, Кутейкин — Вишневский, Карсумс — Ганзл — Хохлачев, Гончаров — Гришин, Галимов — Юньков — Никонцев, Тришин, Шабловский, Котляревский — Аркалов — Цыплаков.
Не примут участия в игре Денис Кокарев и Геннадий Столяров. Ансель Галимов проведёт вторую встречу за «Спартак» и выйдет на лёд вместе с Михаилом Юньковым и Анатолием Никонцевым. 7 защитником заявлен Аким Тришин, 13 нападающим — Захар Шабловский. В воротах Юлиус Гудачек. pic.twitter.com/E4JHdFAcHv— Spartak Moscow (@spartak_hc) October 20, 2019
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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