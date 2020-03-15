Синий Волк подарил белому Линдеманну джерси московского «Динамо»

Талисман московского «Динамо» синий Волк встретился с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном. У музыканта сегодня состоялся сольный концерт на «ВТБ Арене». Перед его началом Волк подарил Линдеманну джерси клуба с его фамилией.

Наш Волк настоящий ценитель музыки, поэтому не мог пропустить концерт Lindemann!

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Талисман пришел не с пустыми руками и вручил Тиллю джерси ??

?#МыДинамо pic.twitter.com/21vX5PXJsx — HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) March 15, 2020