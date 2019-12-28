«Сибирь» по буллитам победила «Куньлунь»

«Сибирь» на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам победила «Куньлунь» (3:2 Б). Победный буллит на счету нападающего Микаэля Руохомаа.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:2 Б (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 1:0)

Голы: Чесалин — 4 (бол., Руохомаа, Йокипакка), 6:57 — 1:0. Пуустинен — 13 (бол., Йокипакка), 35:59 — 2:0. Смит-Пелли — 3 (Мерфи), 47:59 — 2:1. Йип — 10 (мен.), 51:34 — 2:2.

Вратари: Сятери (Красиков, 65:00) — Грубец.

Штраф: 26 — 18.

Броски: 38 (6+12+17+3) — 33 (13+8+10+2).

Судьи: Гамалей, Раводин.

28 декабря. Новосибирск. ЛДС «Сибирь».