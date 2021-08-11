«Северсталь» победила «Автомобилист» на Кубке Республики Башкортостан
15:24
«Северсталь» в матче Кубка Республики Башкортостан обыграла «Автомобилист» со счетом 2:1.
На шайбу Ефима Гуркина череповчане ответили точными бросками Егора Морозова и Давида Думбадзе.
В следующем матче турнира «Северсталь» 13 августа сыграет с «Салаватом Юлаевым», «Автомобилист» в этот же день встретится с «Локомотивом».
Кубок Республики Башкортостан
«Северсталь» (Череповец) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Голы: Гуркин (Шумаков, Макеев), 24:12 — 0:1. Морозов (бол., Вовченко, Кодола), 30:03 — 1:1. Думбадзе 52:52 — 2:1.
Вратари: Шостак — Галкин.
11 августа. Уфа. Дворец спорта.
Читайте также
Зачем судьям было придерживать Авериных в Токио? Низкие оценки россиянок могут оказаться частью большого плана
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю