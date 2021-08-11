«Северсталь» победила «Автомобилист» на Кубке Республики Башкортостан

«Северсталь» в матче Кубка Республики Башкортостан обыграла «Автомобилист» со счетом 2:1.

На шайбу Ефима Гуркина череповчане ответили точными бросками Егора Морозова и Давида Думбадзе.

В следующем матче турнира «Северсталь» 13 августа сыграет с «Салаватом Юлаевым», «Автомобилист» в этот же день встретится с «Локомотивом».

Кубок Республики Башкортостан

«Северсталь» (Череповец) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Гуркин (Шумаков, Макеев), 24:12 — 0:1. Морозов (бол., Вовченко, Кодола), 30:03 — 1:1. Думбадзе 52:52 — 2:1.

Вратари: Шостак — Галкин.

11 августа. Уфа. Дворец спорта.