Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов после победы над «Авангардом» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ признался, что рад за команду, которой удалось заработать два очка в игре с сильным соперником, информирует официальный сайт сочинцев.

— В какой-то степени разгромный счет в предыдущей игре «Авангарда» держали в уме, — приводит слова Зубова пресс-служба «Сочи». — Ребята чего-то ждали — друг от друга или от команды соперника. В третьем периоде почувствовали, что нам дают играть и нам нужен был такой гол, который мы забили первым — мусорный гол. Конечно, он вдохновил ребят, этих эмоций нам не хватало. Мы рады, что смогли вернуться и заработать два очка с такой сильной командой, как «Авангард».

«Сочи» обыграл «Авангард» и прервал серию из четырех поражений