Форвард «Автомобилиста» Дэн Секстон подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (2:3Б).

«Получилась сумбурная игра, шайба все время ходила из зоны в зону. Соперник хорошо действовал на контратаках. Нам надо было лишить их шайбы, не давать так много возможностей выходить один на один, три в два. К сожалению, не всегда это получалось. Главный положительный момент — то, что мы смогли вытащить эту игру, уступая 0:2», — приводит слова Секстона официальный сайт КХЛ.