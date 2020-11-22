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Секстон — о поражении от «Торпедо»: «Нам надо было лишить их шайбы, не всегда это получалось»

07:23
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Форвард «Автомобилиста» Дэн Секстон подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (2:3Б).

«Получилась сумбурная игра, шайба все время ходила из зоны в зону. Соперник хорошо действовал на контратаках. Нам надо было лишить их шайбы, не давать так много возможностей выходить один на один, три в два. К сожалению, не всегда это получалось. Главный положительный момент — то, что мы смогли вытащить эту игру, уступая 0:2», — приводит слова Секстона официальный сайт КХЛ.

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