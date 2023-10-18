Рябыкин прокомментировал первую победу «Витязя» под его руководством
Главный тренер «Витязя» Дмитрий Рябыкин прокомментировал победу команды над «Авангардом» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:2. Он отметил, что команде есть, над чем работать и что он благодарен хоккеистам за игру.
«Нам еще много предстоит работать над тактикой, над физическим состоянием. Сейчас видно, что у ребят много желания, много информации, но ещё не дошли действия до автоматизма. Нужно время, но шаг за шагом мы видим позитивные сдвиги. Смотрим вперед с надеждой, ждем, пока наш лазарет опустеет, много травмированных. Ребята должны привыкнуть к тренировкам в очень быстром темпе, чтобы в игре они могли этот темп держать», — цитирует Рябыкина сайт КХЛ.
«Витязь» прервал четырехматчевую серию поражений и занимает 11-е место на «Западе», набрав 12 очков в 20 матчах. «Авангард» идет на 6-й строчке на «Востоке», имея в активе 22 балла.
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