Радулов обошел Зарипова в списке лучших бомбардиров в истории КХЛ

Форвард «Ак Барса» Александр Радулов отметился результативной передачей в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против «Адмирала» (2:1 ОТ).

Теперь на счету 37-летнего хоккеиста 686 очков в лиге (238 голов и 448 результативных передач). Он вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров КХЛ, обойдя завершившего карьеру Даниса Зарипова (685).

Список возглавляет Сергей Мозякин (928 очков). На второй строчке располагается Вадим Шипачев (287).

Топ-5 бомбардиров в истории КХЛ:

Сергей Мозякин — 928

Вадим Шипачев — 907

Александр Радулов — 686

Данис Зарипов — 685

Никита Гусев — 564