Форвард рижского «Динамо» Денис Паршин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (3:4ОТ).

— Обидное поражение, — приводит слова Паршина официальный сайт КХЛ. — Не хватило нам концентрации. Наверное, с такой быстрой командой нельзя расслабляться. «Сибирь» много атаковала, бросала. Но пропустили первый гол с рикошета и началось. Сейчас только начало сезона, практики не так много. К тому же отменили матч с «Нефтехимиком». Когда в зону встаем — вроде как что-то начинает получаться. Нам главное в эту самую зону войти.

Время нам никто не даст на раскачку, нужно уже сейчас набирать очки. Разберем игру, сделаем работу над ошибками. Спрос с меня, как с легионера, тот же — самоотдача.

От меня в рижском «Динамо» требуется играть больше в нападении, создавать моменты. Пока это не особо получается. Я с Петерисом Скудрой уже работал, знаю его требования. Мне, думаю, чуть проще, чем другим ребятам.