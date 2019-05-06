Президент "Авангарда" Максим Сушинский пожелал удачи российскому нападающему Илье Михееву, который сегодня, 6 мая, подписал контракт с "Торонто", сообщает официальный Твиттер омичей.

– Как бы нам всем ни хотелось, чтобы Илья Михеев остался в команде, но лишить одного из лучших воспитанников омского хоккея мечты попробовать свои силы в НХЛ мы не могли. Михеев вышел сейчас на очень высокий уровень, у него было несколько предложений из-за океана, и сегодня он принял одно из них, подписав контракт с "Торонто Мейпл Лифс". Желаем Илье удачи в сильнейшей лиге мира! Он стал хорошим примером для ребят из нашей хоккейной школы, показав юным "ястребам", чего можно добиться благодаря упорной работе и преданному отношению к любимому делу. Добавлю, что двери родного клуба всегда открыты для Ильи Михеева, мы всегда будем рады его возвращению домой! – приводит слова Сушинского пресс-служба "Авангарда".

Президент "Авангарда" Максим Сушинский:

💬 Как бы нам всем ни хотелось, чтобы Илья Михеев остался в команде, но лишить одного из лучших воспитанников омского хоккея мечты попробовать свои силы в НХЛ мы не могли. pic.twitter.com/hRiu42W9JH – ХК Авангард (@hcavangardomsk) 6 мая 2019 г.

Михеев подписал контракт на один год с "Торонто"