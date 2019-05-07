Как стало известно "СЭ", нападающий Джефф Плэтт продолжит карьеру в "Автомобилисте". Минувший сезон 33-летний форвард провел в "Йокерите". Напомним, что у игрока есть белорусский паспорт и он не считается легионером в КХЛ.
В сезоне-2018/2019 Плэтт принял участие в 64 матчах за "Йокерит" и набрал 24 (11+13) очка.
Вместе с финской командой проиграл в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина московскому "Динамо" (счет в серии: 2-4).
Ранее 33-летний белорусский хоккеист канадского происхождения выступал за ЦСКА, "Локомотив", минское "Динамо". Является серебряным призером регулярного чемпионата КХЛ в сезоне-2015/16.
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