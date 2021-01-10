Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита» (2:3).

«У нас уже несколько поражений подряд накопилось, были удачные моменты, хорошо создавали моменты в неравных составах, — цитирует тренера сайт КХЛ. — У Макеева был прекрасный момент, когда он попал в перекладину. Завтра постараемся изменить результат.

Завтра Дэн Секстон будет играть, Владислав Гросс начнет матч в воротах».