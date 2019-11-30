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Олег Знарок: «Полматча почти играли в большинстве, но ни одной «поклевки»

13:43
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Главный тренер «Спартака» Олег Знарок оказался не слишком расстроен результатом матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (0:5).

Не скажу, что мы так уж плохо играли, — цитирует тренера официальный сайт красно-белых. — В первом периоде было много моментов. К сожалению, не забили, и игра перевернулась. Есть звено, которое проиграло сегодня 0:4. Полматча почти играли в большинстве, но ни одной «поклевки». Тяжелый выезд, мы это понимали. Долго летели, без раскатки... Но здесь все команды в равных условиях, уповать на это нельзя. Сами проиграли. Соперник забил рабочие голы.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://spartak.ru/news/interview/press-konferentsiya-trenerov-30-11-19/

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