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Никитин оценил игру ЦСКА в матче против минского «Динамо»

20:21
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Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (5:1).

— Я думаю, что не лучшую игру провели сегодня, — приводит слова Никитина сайт ЦСКА. — Минск заставлял нас ошибаться. Ларс подтащил в паре моментов. Думаю, что сегодня все большинство решило. Но это хоккей, все моменты важны, тем более большинство.

Особо за таблицей не следим. Готовились играть против хорошей команды. Они и сегодня играли хорошо, но мы реализовали свои моменты в большинстве.

Дополнительная информация:

https://cska-hockey.ru/news/matchi/dinamo_minsk_tsska_poslematchevaya_press_konferentsiya_21_11_2020/

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