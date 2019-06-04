Никита Сошников: "У меня есть еще желание вернуться за океан"

Нападающий Никита Сошников, перешедший из "Сент-Луиса" в "Салават Юлаев", отметил, что не теряет надежды вернуться в НХЛ. По его словам, он хорошо себя чувствует и готовится к сезону.

– Разговор с Николаем Леонидовичем был. Он сказал, что надеется на меня и надо выходить на лидерские роли в команде, – цитирует Сошникова официальный сайт "Салавата". – Но конкуренцию никто не отменял, все будет зависеть от меня. У меня есть еще желание вернуться за океан.

Самочувствие сейчас отличное, уже давно готовлюсь к сезону, меня ничего не беспокоит. Психологически готов, мне есть, что доказывать, настроение боевое.



Индивидуальная цель – это как можно быстрее перестроиться к большим площадкам, поскорее влиться в команду, потому что в прошлом сезоне "Салават Юлаев" показал хороший результат, и хочется помочь команде что-то серьезное выиграть, это моя основная цель. Главное оставаться здоровым, не получать травм и все будет хорошо.