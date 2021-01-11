«Нефтехимик» расторг контракт с голкипером Барулиным

«Нефтехимик» расторг контракт с голкипером Константином Барулиным, сообщает пресс-служба КХЛ.

36-летний спортсмен выступал в нижнекамском клубе с 2019 года. В октябре 2020 года стороны объявили о продлении контракта.

Осенью 2020 года Барулин стал вторым вратарем в истории КХЛ, сыгравшим 500 матчей в регулярных чемпионатах.

В этом сезоне 36-летний хоккеист провел 21 матч регулярного чемпионата КХЛ, одержав две победы, в среднем пропуская за игру 3,77 шайбы и отражая 88,7% бросков.