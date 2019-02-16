"Нефтехимик" проиграл "Металлургу" и лишился шансов на выход в плей-офф

"Нефтехимик" уступил "Металлургу" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ - 0:4. Клуб из Нижнекамска лишился шансов на выход в плей-офф.

"Нефтехимик" занимает 10-е место в Восточной конференции, имея в активе 52 очка. "Металлург" с 80 баллами располагается на 4-й строчке.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Металлург" (Магнитогорск) - 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Голы: Верещагин - 7 (Шор, Варфоломеев), 1:11 - 0:1. Пакаринен - 19 (Расмуссен), 21:13 - 0:2. Варфоломеев - 3 (Неколенко), 36:35 - 0:3. Мозякин - 22 (Кулемин, Эллисон), 48:57 - 0:4.

Вратари: Ежов - Кошечкин.

Штраф: 6 - 12.

Броски: 35 (13+11+11) - 30 (11+13+6).

Судьи: Букин, Рогачев.

16 февраля. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим-Арена".

Все о КХЛ - здесь