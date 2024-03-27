«Нефтехимик» хочет обменять защитников Хохлова и Сидорова

Как стало известно «СЭ», «Нефтехимик» ищет варианты обмена защитников Ильи Хохлова и Михаила Сидорова.

Контракты обоих игроков с клубом действуют до 30 апреля 2025 года.

29-летний Хохлов в текущем сезоне сыграл за «Нефтехимик» 44 матча и набрал 11 (5+6) очков. На счету 26-летнего Сидорова 54 игры и 7 (0+7) очков.