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«Не хватало в некоторых моментах смелости». Вудкрофт — о поражении от «Спартака»

09:23
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (0:3).

— Наша команда провела неплохой матч, что-то удалось, но, к сожалению, забить не получилось, — приводит слова Вудкрофта официальный сайт КХЛ. — Думаю, что не хватало в некоторых моментах смелости, в других — удачи или жажды гола, а где-то просто не повезло. Много, над чем нужно работать. Хочется отметить, что ребята выложились на полную, мы не давали сопернику много возможностей, но свои шансы он реализовал.

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