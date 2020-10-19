Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (0:3).

— Наша команда провела неплохой матч, что-то удалось, но, к сожалению, забить не получилось, — приводит слова Вудкрофта официальный сайт КХЛ. — Думаю, что не хватало в некоторых моментах смелости, в других — удачи или жажды гола, а где-то просто не повезло. Много, над чем нужно работать. Хочется отметить, что ребята выложились на полную, мы не давали сопернику много возможностей, но свои шансы он реализовал.