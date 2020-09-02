Форвард «Ак Барса» Найджел Доус подвел итоги матча Кубка Открытия против ЦСКА (3:2ОТ).

— Игра получилась трудной, ЦСКА — очень сильный соперник, который любит играть жестко, — приводит слова Доуса официальный сайт клуба. — Мы хорошо сыграли в третьем периоде, а в овертайме добились победы.

— Что можете рассказать о голе Азеведо, который он забил с вашей передачи?

— Мы отлично сыграли в форчеке, чтобы забрать шайбу. Азеведо отлично открылся, мне оставалось лишь сделать ему точную передачу.

— Вы не провели ни одного предсезонного матча. Как оцените свое физическое состояние?

— Довольно неплохо. Я участвовал в нескольких двусторонках, это помогло немного войти в форму. Были напряженные тренировки. Это был всего лишь первый матч, с каждым днем я чувствую себя лучше.