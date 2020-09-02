Найджел Доус: «ЦСКА — очень сильный соперник, который любит играть жестко»
Форвард «Ак Барса» Найджел Доус подвел итоги матча Кубка Открытия против ЦСКА (3:2ОТ).
— Игра получилась трудной, ЦСКА — очень сильный соперник, который любит играть жестко, — приводит слова Доуса официальный сайт клуба. — Мы хорошо сыграли в третьем периоде, а в овертайме добились победы.
— Что можете рассказать о голе Азеведо, который он забил с вашей передачи?
— Мы отлично сыграли в форчеке, чтобы забрать шайбу. Азеведо отлично открылся, мне оставалось лишь сделать ему точную передачу.
— Вы не провели ни одного предсезонного матча. Как оцените свое физическое состояние?
— Довольно неплохо. Я участвовал в нескольких двусторонках, это помогло немного войти в форму. Были напряженные тренировки. Это был всего лишь первый матч, с каждым днем я чувствую себя лучше.
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