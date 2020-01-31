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Нападающий «Северстали» Яковлев дисквалифицирован на один матч

15:52
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Нападающий «Северстали» Егор Яковлев дисквалифицирован на один матч. Такое наказание он получил за удар ногой соперника по ходу матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (0:3), сообщает официальный сайт лиги.

Также дисциплинарному взысканию подвергся нападающий «Йокерита» Джесси Йоэнсуу. Он оштрафован за удар клюшкой соперника в матче против «Металлурга» (4:3 ОТ).

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2020/01/31/465557.html

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