Нападающий «Северстали» Яковлев дисквалифицирован на один матч

Нападающий «Северстали» Егор Яковлев дисквалифицирован на один матч. Такое наказание он получил за удар ногой соперника по ходу матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (0:3), сообщает официальный сайт лиги.

Также дисциплинарному взысканию подвергся нападающий «Йокерита» Джесси Йоэнсуу. Он оштрафован за удар клюшкой соперника в матче против «Металлурга» (4:3 ОТ).