Минское «Динамо» забросило две шайбы после ошибок голкипера «Ак Барса»
20:57
Голкипер «Ак Барса» Игорь Бобков допустил две грубых ошибки в матче регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо». Он оба раза крайне неудачно сыграл на выходе.
И если в первом случае он сначала смог исправить свою же ошибку, но потому все равно пропустил, то во втором случае просто отдал шайбу сопернику на пустые ворота.
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