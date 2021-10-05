Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Минское «Динамо» забросило две шайбы после ошибок голкипера «Ак Барса»

20:57
Теги:

Голкипер «Ак Барса» Игорь Бобков допустил две грубых ошибки в матче регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо». Он оба раза крайне неудачно сыграл на выходе.

И если в первом случае он сначала смог исправить свою же ошибку, но потому все равно пропустил, то во втором случае просто отдал шайбу сопернику на пустые ворота.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

«Сын попал в больницу — написали: «Твой ублюдок выжил». Интервью Разина о том, как тяжело работать в маленьком клубе КХЛ
Смолов обратился к Николичу после отставки тренера из «Локомотива»
«Она ее не любит!» Милохин за спиной Медведевой намекнул на их отношения с Загитовой
Минское «Динамо» обыграло в гостях «Ак Барс» и продлило победную серию
«Она ее не любит!» Милохин за спиной Медведевой намекнул на их отношения с Загитовой
0