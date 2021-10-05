Минское «Динамо» забросило две шайбы после ошибок голкипера «Ак Барса»

Голкипер «Ак Барса» Игорь Бобков допустил две грубых ошибки в матче регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо». Он оба раза крайне неудачно сыграл на выходе.

И если в первом случае он сначала смог исправить свою же ошибку, но потому все равно пропустил, то во втором случае просто отдал шайбу сопернику на пустые ворота.