Минское «Динамо» подпишет контракты с Дюковым и Степановым

Минское «Динамо» подпишет контракты с защитником Романом Дюковым и нападающим Андреем Степановым, сообщает на официальном сайте клуба.

Отмечается, что с обоими хоккеистами, находившимися в команде на просмотре, будут заключены двусторонние соглашения.

В прошлом сезоне 33-летний Степанов провел за минчан 38 игр в КХЛ, в которых набрал 10 (4+6) очков. 23-летний Дюков в сезоне-2018/19 играл в ВХЛ и набрал 7 (0+7) очков в 43 матчах.

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